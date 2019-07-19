Половина фінів проти членства в НАТО, але за оборонну співпрацю в рамках ЄС

Більше половини громадян Фінляндії проти вступу до НАТО, однак підтримують посилення оборонної співпраці в рамках ЄС.

Такими є дані опитування Kantar TNS на замовлення видань MT, Verkkouutiset та HBL, повідомляє "Європейська правда".

26% фінів стверджують, що підтримують вступ до НАТО. Якби керівництво держави підтримало вступ до Альянсу і провело референдум, за варіант членства у НАТО проголосували б 36% опитаних.

51% опитаних виступають проти вступу до НАТО. Навіть якби керівництво держави виступило за приєднання до Альянсу, 43% населення проголосували б проти.

Найбільша підтримка членства НАТО у Фінляндії спостерігалася в 2014 році, коли Росія анексувала український Крим. З того часу підтримка членства в Альянсі коливалася між 30 і 20%.

Опитування також показало, що 51% підтримує зміцнення оборонного співробітництва в рамках ЄС.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Kantar TNS на початку червня, участь у ньому взяли 1106 осіб у віці від 15 до 74 років.