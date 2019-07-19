Половина финнов против членства в НАТО, но за оборонное сотрудничество в рамках ЕС

Больше половины граждан Финляндии против вступления в НАТО, однако поддерживают усиление оборонного сотрудничества в рамках ЕС.

Таковы данные опроса TNS Kantar на заказ изданий MT, Verkkouutiset и HBL, сообщает "Европейская правда".

26% финнов утверждают, что поддерживают вступление в НАТО. Если бы руководство государства поддержало вступление в Нато и провело референдум, за вариант членства в НАТО проголосовали бы 36% опрошенных.

51% опрошенных выступают против вступления в НАТО. Даже если бы руководство государства выступило за присоединение к Нато, 43% населения проголосовали бы против.

Наибольшая поддержка членства в НАТО в Финляндии наблюдалась в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым. С тех пор поддержка членства в Альянсе колебалась между 30 и 20%.

Опрос также показал, что 51% поддерживает укрепление оборонного сотрудничества в рамках ЕС.

Опрос был проведен исследовательской компанией TNS Kantar в начале июня, в нем приняли участие 1106 человек в возрасте от 15 до 74 лет.