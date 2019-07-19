В Україну прибула новий посол Німеччини

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У ході зустрічі сторони "констатували динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною".

Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки України з боку міжнародної спільноти задля протидії агресору.

"Наголошувалося на вагомій практичній допомозі уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - розповіли у МЗС.

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Зеркаль окремо ознайомила Фельдгузен з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина підтримувати зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій.

Говорячи про енергетичну сферу, Зеркаль вказала на важливість подальшої співпраці з урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.

Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси, кажуть у МЗС.

Зеркаль побажала послу ФРН успішної діяльності в Україні й висловила впевненість, що попередній досвід дипломатичної роботи Фельдгузен в Україні сприятиме її ефективній роботі.

Анка Фельдгузен з 2010 року до липня 2015-го працювала постійним заступником посла Німеччини в Україні. Також вона три роки працювала в Києві у 1990-ті.