Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей

Іран захопив британський танкер

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

Прем'єр Косова подав у відставку: його викликав суд в Гаазі






Франція найме в армію письменників-фантастів передбачати загрози майбутнього

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:21

У французькій армії створять так звану "червону команду" у складі письменників-фантастів, які спробують уявити можливі загрози майбутнього.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це йдеться у новому звіті Агентства з оборонних інновацій (DIA).

Читайте також
Макрон оголосив про створення французьких космічних сил

Завданням письменників, згідно зі звітом, буде "пропонувати сценарії руйнувань", про які військові стратеги можуть і не подумати. Робота команди буде конфіденційною та матиме важливе значення в боротьбі з "шкідливими елементами", сказано в повідомленні.

Очікується, що група, до якої увійдуть четверо або п'ятеро письменників-фантастів, буде мислити більш творчо, ніж традиційні військові.

За допомогою рольової гри та інших методів вони спробують уявити, як терористичні організації або іноземні держави можуть використовувати передові технології.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua