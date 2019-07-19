Франція найме в армію письменників-фантастів передбачати загрози майбутнього

У французькій армії створять так звану "червону команду" у складі письменників-фантастів, які спробують уявити можливі загрози майбутнього.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це йдеться у новому звіті Агентства з оборонних інновацій (DIA).

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Завданням письменників, згідно зі звітом, буде "пропонувати сценарії руйнувань", про які військові стратеги можуть і не подумати. Робота команди буде конфіденційною та матиме важливе значення в боротьбі з "шкідливими елементами", сказано в повідомленні.

Очікується, що група, до якої увійдуть четверо або п'ятеро письменників-фантастів, буде мислити більш творчо, ніж традиційні військові.

За допомогою рольової гри та інших методів вони спробують уявити, як терористичні організації або іноземні держави можуть використовувати передові технології.