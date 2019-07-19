Франция наймет в армию писателей-фантастов предусматривать угрозы будущего

Во французской армии создадут так называемую "красную команду" в составе писателей-фантастов, которые попытаются представить возможные угрозы будущего.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом говорится в новом отчете Агентства по оборонным инновациям (DIA).

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Задачей писателей, согласно отчету, будет "предлагать сценарии разрушений", о которых военные стратеги могут и не подумать. Работа команды будет конфиденциальной и будет иметь важное значение в борьбе с "вредными элементами", сказано в сообщении.

Ожидается, что группа, в которую войдут четверо или пятеро писателей-фантастов, будет мыслить более творчески, чем традиционные военные.

С помощью ролевой игры и других методов они попытаются представить, как террористические организации или иностранные государства могут использовать передовые технологии.