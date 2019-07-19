Катастрофа порома "Естонія": французький суд відхилив позов родичів загиблих

Французький суд відхилив позов, поданий родичами загиблих в катастрофі порома "Естонія" в 1994 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Майже через 25 років після найбільшої в Європі корабельної трагедії 1116 родичів загиблих та людей, які вижили, вимагали 40,8 мільйона євро в якості компенсації.

Суд відбувався у Нантеррі, передмісті Парижа, слухання тривали два дні у квітні, а сьогодні було винесене рішення.

Позов був поданий проти німецької суднобудівної компанії Meyer-Werft та французького агентства Bureau Veritas, яке визначило судно таким, що відповідає нормам. Після аварії їх ніколи не притягали до відповідальності.

Родичі, які раніше вимагали нових незалежних розслідувань причин аварії, отримали компенсації від збанкрутілого в даний час естонського судновласника Estline.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольму. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих.

Це - найбільша в Європі корабельна трагедія в мирний час. Глибина на місці затоплення порома становить 83 метри. Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.

У 1997 році міжнародне розслідування дійшло висновку, що через шторм в морі відкрився висувний носовий козирок, через що вода потрапила на палубу з автомобілями, в результаті чого судно швидко затонуло.

Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами, але слухання не отримали ніякої уваги у засобах масової інформації в Швеції. Один із шведів, якому вдалося вижити, 54-річний Кент Харстедт, який тепер є членом парламенту, сказав, що навіть не знав про проведення слухання.