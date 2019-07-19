Катастрофа парома "Эстония": французский суд отклонил иск родственников погибших

Французский суд отклонил иск, поданный родственниками погибших в катастрофе парома "Эстония" в 1994 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Почти через 25 лет после крупнейшей в Европе корабельной трагедии 1116 родственников погибших и выживших, требовали 40,8 млн евро в качестве компенсации.

Суд проходил в Нантерре, пригороде Парижа, слушания длились два дня в апреле, а сегодня было вынесено решение.

Иск был подан против немецкой судостроительной компании Meyer-Werft и французского агентства Bureau Veritas, которое определило судно соответствующим нормам. После аварии их никогда не привлекали к ответственности.

Родственники, которые ранее требовали новых независимых расследований причин аварии, получили компенсации от обанкротившегося в настоящее время эстонского судовладельца Estline.

Авария парома "Эстония" произошла ночью 28 сентября 1994 годп, когда судно направлялось из Таллинна в Стокгольм. На его борту было 989 человек, из них погибли 852 человека, спасено 138 человек, из них один скончался позже в больнице. Были найдены только 94 тела погибших.

Это - крупнейшая в Европе корабельная трагедия в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра. Вскоре после аварии шведские власти выступили против поднятия судна и обозначили этот район морской могилой, запретив любые исследования обломков.

В 1997 году международное расследование пришло к выводу, что из-за шторма в море открылся выдвижной носовой козырек, из-за чего вода попала на палубу с автомобилями, в результате чего судно быстро затонуло.

Большинство жертв, 501 погибший, были шведами, но слушания не получили никакого внимания в средствах массовой информации в Швеции. Один из шведов, которому удалось выжить, 54-летний Кент Харстедт, который теперь является членом парламента, сказал, что даже не знал о проведении слушания.