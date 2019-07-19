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Парламент Болгарії схвалив купівлю в США 8 нових винищувачів F-16

П'ятниця, 19 липня 2019, 16:30

Парламент Болгарії схвалив покупку восьми нових винищувачів F-16 у спробі замінити застарілі радянські літаки та привести свої ВПС у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Новините.

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За це рішення у п’ятницю проголосували 123 депутати, 78 були проти.

Закупка восьми винищувачів F-16 Block 70 стане найбільшою військовою закупівлею в посткомуністичній Болгарії.

Угода на $1,25 млрд включає літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.

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