Парламент Болгарії схвалив купівлю в США 8 нових винищувачів F-16

Парламент Болгарії схвалив покупку восьми нових винищувачів F-16 у спробі замінити застарілі радянські літаки та привести свої ВПС у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Новините.

За це рішення у п’ятницю проголосували 123 депутати, 78 були проти.

Закупка восьми винищувачів F-16 Block 70 стане найбільшою військовою закупівлею в посткомуністичній Болгарії.

Угода на $1,25 млрд включає літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.