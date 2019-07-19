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Парламент Болгарии одобрил покупку у США 8 новых истребителей F-16

Пятница, 19 июля 2019, 16:30

Парламент Болгарии одобрил покупку восьми новых истребителей F-16 в попытке заменить устаревшие советские самолеты и привести свои ВВС в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Новините.

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За это решение в пятницу проголосовали 123 депутата, 78 были против.

Закупка восьми истребителей F-16 Block 70 станет крупнейшей военной закупкой в ​​посткоммунистической Болгарии.

Соглашение на $1,25 млрд включает самолеты, боеприпасы, оборудование и подготовку пилотов. Шесть одноместных и два двухместных F-16 будут поставлены до 2023 года.

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