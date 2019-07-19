У Греції затримали лікарів, які продавали фальшиві довідки мігрантам

Лікар, два члена медперсоналу і перекладач були арештовані в державному таборі для мігрантів та біженців в Греції за звинуваченням у видачі фальшивих медичних заключень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Підозрюваних затримали на Самосі, одному з п'яти грецьких островів, де пересування осіб, які шукають притулку, обмежене.

За даними слідства, підозрювані стягували 300-500 євро за медичні довідки, які дозволяли мігрантам поїхати на материкову частину Греції для обстеження в лікарні або залишитися на Самосі для медичних аналізів.

Їм пред'явлені звинувачення в шахрайстві, хабарництві, порушення службових обов'язків і членстві в злочинній організації.

Ще п'ять лікарів були арештовані як передбачувані спільники разом з одним мігрантом.

Арешти відбулися після розслідування поліцейського бюро з міжнародних справ в Салоніках.