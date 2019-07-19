В Греции задержали врачей, продававших фальшивые справки мигрантам

Врач, два члена медперсонала и переводчик были арестованы в государственном лагере для мигрантов и беженцев в Греции по обвинению в выдаче фальшивых медицинских заключений мигрантам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемых задержали на Самосе, одном из пяти греческих островов, где передвижение лиц, ищущих убежища, ограничено.

По данным следствия, подозреваемые взимали 300-500 евро за медицинские записи, которые позволяли мигрантам поехать на материковую часть Греции для обследования в больнице или остаться на Самосе для медицинских анализов.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве, взяточничестве, нарушении служебных обязанностей и членстве в преступной организации.

Еще пять врачей были арестованы как предполагаемые сообщники вместе с одним мигрантом.

Аресты последовали за расследованием полицейского бюро по международным делам в Салониках.