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На Сицилії активізувався вулкан Етна

Субота, 20 липня 2019, 18:00

Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши владу закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанії на сході Сицилії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометра вниз.

Рейс Ryanair з Рима переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками й вильотами рано в суботу.

Влада аеропортів заявила, що польоти повернулися до нормального стану об 11 ранку за місцевим часом.

Гора Етна заввишки 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.

Остання активність "Етни" була зафіксована в грудні, лютому, а також у червні.

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Італія стихійні лиха
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