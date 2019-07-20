На Сицилії активізувався вулкан Етна

Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши владу закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанії на сході Сицилії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометра вниз.

Рейс Ryanair з Рима переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками й вильотами рано в суботу.

Влада аеропортів заявила, що польоти повернулися до нормального стану об 11 ранку за місцевим часом.

ETNA - NSEC

Eruption and lava flow...



July 19th 2019 - ± h.04:30 CET



picture taken from Riposto



photo © Alessandro Lo Piccolo pic.twitter.com/9Yz7V51bfo — Alex Lo Piccolo (@AlexLoPiccolo) 19 липня 2019 р.

Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7 — Good Morning Sicilia (@GMSicilia) 19 липня 2019 р.

Гора Етна заввишки 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.

Остання активність "Етни" була зафіксована в грудні, лютому, а також у червні.