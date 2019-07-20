На Сицилії активізувався вулкан Етна
Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши владу закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанії на сході Сицилії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометра вниз.
Рейс Ryanair з Рима переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками й вильотами рано в суботу.
Влада аеропортів заявила, що польоти повернулися до нормального стану об 11 ранку за місцевим часом.
ETNA - NSEC— Alex Lo Piccolo (@AlexLoPiccolo) 19 липня 2019 р.
Eruption and lava flow...
July 19th 2019 - ± h.04:30 CET
picture taken from Riposto
photo © Alessandro Lo Piccolo pic.twitter.com/9Yz7V51bfo
Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7— Good Morning Sicilia (@GMSicilia) 19 липня 2019 р.
Гора Етна заввишки 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.
Остання активність "Етни" була зафіксована в грудні, лютому, а також у червні.