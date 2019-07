На Сицилії активізувався вулкан Етна

Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши владу закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанії на сході Сицилії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометра вниз.

Рейс Ryanair з Рима переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками й вильотами рано в суботу.

Влада аеропортів заявила, що польоти повернулися до нормального стану об 11 ранку за місцевим часом.

ETNA - NSEC

Eruption and lava flow...



July 19th 2019 - ± h.04:30 CET



picture taken from Riposto



photo © Alessandro Lo Piccolo pic.twitter.com/9Yz7V51bfo