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На Сицилии активизировался вулкан Этна

Суббота, 20 июля 2019, 18:00

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.

Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008/2009 годов.

Последняя активность "Этны" была зафиксирована в декабре, феврале, а также в июне.

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