На Сицилии активизировался вулкан Этна
Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.
Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.
Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.
ETNA - NSEC— Alex Lo Piccolo (@AlexLoPiccolo) 19 липня 2019 р.
Eruption and lava flow...
July 19th 2019 - ± h.04:30 CET
picture taken from Riposto
photo © Alessandro Lo Piccolo pic.twitter.com/9Yz7V51bfo
Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7— Good Morning Sicilia (@GMSicilia) 19 липня 2019 р.
Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008/2009 годов.
Последняя активность "Этны" была зафиксирована в декабре, феврале, а также в июне.