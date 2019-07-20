На Сицилии активизировался вулкан Этна

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.

ETNA - NSEC

Eruption and lava flow...



July 19th 2019 - ± h.04:30 CET



picture taken from Riposto



photo © Alessandro Lo Piccolo pic.twitter.com/9Yz7V51bfo — Alex Lo Piccolo (@AlexLoPiccolo) 19 липня 2019 р.

Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7 — Good Morning Sicilia (@GMSicilia) 19 липня 2019 р.

Гора Этна высотой 3300 метров является самым большим действующим вулканом в Европе. Последнее крупное извержение было зимой 2008/2009 годов.

Последняя активность "Этны" была зафиксирована в декабре, феврале, а также в июне.