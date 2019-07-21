Десятки мігрантів прорвалися до іспанського анклаву на півночі Африки

Близько 50 мігрантів увірвалися в північноафриканський анклав Іспанії в Мелільї з Марокко, перебравшись через високий прикордонний паркан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Близько 200 мігрантів намагалися штурмувати паркан з колючого дроту на світанку, але іспанські та марокканські сили безпеки завадили потрапити в прибережне місто майже всім, за винятком 50 осіб, сказав представник уряду Іспанії в Мелільї.

Один мігрант отримав перелом ноги і був госпіталізований, а шість іспанських поліцейських були "легко" поранені, отримавши удари і порізи.

Це друга масова спроба мігрантів потрапити в Мелілью цього року. Раніше така ж сталася в травні, коли приблизно 50 мігрантам вдалося подолати паркан і перетнути кордон.

Північноафриканські анклави Іспанії Мелілья і Сеута єдині мають сухопутні кордони Європейського союзу з Африкою.

Мігранти часто намагаються використовувати їх як пункти в'їзду в Європу, або перелазячи через прикордонні огорожі, або вплав уздовж узбережжя.