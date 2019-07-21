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В Австрії ведуть розслідування проти співробітника ексканцлера за підозрою в знищенні доказів

Неділя, 21 липня 2019, 16:03

Австрійська прокуратура проводить розслідування у справі співробітника колишнього канцлера Себастьяна Курца за підозрою в знищенні доказів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розслідування пов'язане зі скандалом, який призвів до розпаду урядової коаліції і скликанню дострокових виборів у вересні.

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У центрі скандалу в травні опинився віцеканцлер Хайнц-Крістіан Штрахе. Невідомі записали на відео, як він пропонує публічні контракти в обмін на допомогу в кампанії фальшивому російському покровителю.

Тепер прокурори також ведуть розслідування щодо співробітника команди Курца за знищення жорсткого диска 23 травня, через кілька днів після скандалу і незадовго до успішного голосування про недовіру уряду канцлера.

Співробітник підозрюється в знищенні доказів. Компанія зі знищення дисків повідомила поліцію після того, як співробітник не сплатив рахунок у розмірі 76 євро і з ним не вдалося зв'язатися, оскільки він вказав фальшиве ім'я.

У Народній партії Курца вже заявили, що співробітник не мав доступу до будь-якої конфіденційної інформації, а також відзначили, що немає нічого дивного в знищенні особистих даних і неофіційних документів до зміни уряду.

"Це абсолютно нормальна процедура", - заявив представник партії.

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