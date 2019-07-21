В Австрии ведут расследование против сотрудника экс-канцлера по подозрению в уничтожении улик

Австрийская прокуратура проводит расследование по делу сотрудника бывшего канцлера Себастьяна Курца по подозрению в уничтожении улик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Расследование связано со скандалом, который привел к распаду правительственной коалиции и созыву досрочных выборов в сентябре.

В центре скандала в мае оказался вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Неизвестные записали на видео, как он предлагает публичные контракты в обмен на помощь в кампании фальшивому российскому покровителю.

Теперь прокуроры также ведут расследование относительно сотрудника команды Курца за уничтожение жесткого диска 23 мая, через несколько дней после скандала и незадолго до успешного голосования о недоверии правительству канцлера.

Сотрудник подозревается в уничтожении улик. Компания по уничтожению дисков уведомила полицию после того, как сотрудник не оплатил счет в размере 76 евро и с ним не удалось связаться, поскольку он указал фальшивое имя.

В Народной партии Курца уже заявили, что сотрудник не имел доступа к какой-либо конфиденциальной информации, а также отметили, что нет ничего странного в уничтожении личных данных и неофициальных документов до смены правительства.

"Это абсолютно нормальная процедура", - заявил представитель партии.