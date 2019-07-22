Поляки вважають Меркель найбільш впливовим лідером в ЄС – опитування

Більшість поляків вважають канцлерку Німеччини Ангелу Меркель найбільш впливовим політиком у ЄС.

Такими є дані опитування соціологічного інституту IBRiS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В опитуванні респонденти відповідали на запитання: "Хто, на ваш погляд, є найбільш впливовим лідером держави у ЄС?".

55,7% опитаних назвали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, 21,4% - прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, 7,1% - президента Франції Еммануеля Макрона, а 2,7% - прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

З опитування випливає, що канцлерку підтримали в основному чоловіки, жителі середніх міст, особи, які займаються веденням домашнього господарства.

За Моравецького свій голос віддали в основному жінки, а також жителі мегаполісів, учні чи студенти та особи старше 70 років.

Дослідження було проведено 12-13 липня методом телефонних стандартизованих анкетних інтерв'ю при вибірці 1100 осіб.