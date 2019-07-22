Поляки считают Меркель самым влиятельным лидером в ЕС – опрос

Большинство поляков считают канцлера Германии Ангелу Меркель самым влиятельным политиком в ЕС.

Таковы данные опроса социологического института IBRiS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В опросе респонденты отвечали на вопрос: "Кто, на ваш взгляд, является наиболее влиятельным лидером государства в ЕС?".

55,7% опрошенных назвали канцлера Германии Ангелу Меркель, 21,4% - премьера Польши Матеуша Моравецкого, 7,1% - президента Франции Эммануэля Макрона, а 2,7% - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Из опроса следует, что канцлера поддержали в основном мужчины, жители средних городов, лица, занимающиеся ведением домашнего хозяйства.

За Моравецкого свой голос отдали в основном женщины, а также жители мегаполисов, учащиеся или студенты и лица старше 70 лет.

Исследование было проведено 12-13 июля методом телефонных стандартизированных личных интервью при выборке 1100 человек.