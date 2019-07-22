Преемница Меркель оценила выборы в Украине, назвала три ключевые сферы для реформ

В Берлине ожидают решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает "Европейская правда".

"Новый президент Владимир Зеленский теперь получил мощный мандат на выполнение своей амбициозной повестки реформ", - сказала она.

"Мы ожидаем, что он теперь решительно возьмется за эти реформы, чтобы оправдать надежды украинцев, в частности по борьбе с коррупцией, базовым условиям для экономики и модернизации государственного управления", - добавила политик, цитирует Twitter ХДС.