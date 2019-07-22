Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Новий уряд Греції пообіцяв домогтися виконання закону про заборону куріння в закритих громадських місцях — закон був ухвалений в 2008 році, але досі так і не виконується.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Греція є однією з небагатьох країн-членів ЄС, де куріння в закритих громадських місцях заборонено, але на практиці закон не діє.
За даними Євростату, разом з Болгарією Греція очолює рейтинг країн ЄС за долею курців.
Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс налаштований покласти край курінню в закритих громадських закладах та нарешті ввести заборону курити в лікарнях, навчальних закладах, спортивних спорудах, ресторанах, кафе і клубах.
Уряд також планує посилити контроль за цими місцями. Протягом наступних шести місяців громадяни зможуть повідомляти про порушення закону телефоном.
Численні рухи активістів в минулому закликали уряд Греції припинити заплющувати очі на пасивне куріння і домогтися застосування закону.
Громадяни Греції вважають, що невиконання закону є "культурною деградацією", свідчать деякі минулі опитування громадської думки.