Премьер Греции обещает ввести запрет на курение в общественных местах

Новое правительство Греции пообещало добиться выполнения закона о запрете курения в закрытых общественных местах - закон был принят в 2008 году, но до сих пор так и не выполняется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Греция является одной из немногих стран-членов ЕС, где курение в закрытых общественных местах запрещено, но на практике закон не действует.

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По данным Евростата, вместе с Болгарией Греция возглавляет рейтинг стран ЕС за долей курильщиков.

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис настроен положить конец курению в закрытых общественных заведениях и наконец ввести запрет курить в больницах, учебных заведениях, спортивных сооружениях, ресторанах, кафе и клубах.

Правительство также планирует усилить контроль за этими местами. В течение следующих шести месяцев граждане смогут сообщать о нарушениях закона телефоном.

Многочисленные движения активистов в прошлом призвали правительство Греции прекратить закрывать глаза на пассивное курение и добиться применения закона.

Граждане Греции считают, что невыполнение закона является "культурной деградацией", свидетельствуют некоторые прошлые опросы общественного мнения.