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Президент Литвы в телефонном разговоре поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

Вторник, 23 июля 2019, 11:04

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре поздравил президента Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа в Twitter.

Ранее партию Зеленского с победой поздравил и Евросоюз, заявив, что новая власть отныне взяла на себя ответственность за то, что происходит в Украине.

В Брюсселе также указали на ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечение макроэкономической стабильности.

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