Президент Литвы в телефонном разговоре поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре поздравил президента Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа в Twitter.

Phone call w/ @ZelenskyyUa congratulating him on winning the elections and wishing strength to work responsibly for the wellbeing of his people and country. We discussed bilateral relations, regional security and the successful Lithuanian-Ukrainian cooperation in the EU and NATO.