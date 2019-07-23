У Фінляндії перекинувся мікроавтобус з іноземними збирачами ягід, 11 постраждалих

У Фінляндії в районі Південна Остработня сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса з іноземними збирачами ягід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

У мікроавтобусі, який на великій швидкості зіткнувся з легковиком, перебували 10 осіб і водій. Як повідомили, рятувальники пасажири мікроавтобуса були іноземними збирачами ягід.

За словами пожежника, одного чоловіка, який потрапив у пастку, довелося витягати з мікроавтобуса з допомогою спеціальної техніки.

Дві людини отримали серйозні травми і знаходяться в критичному стані. Решта дев'ять отримали легкі поранення.

ЗМІ повідомляють, що іноземці є громадянами Таїланду.

Згідно з попередніми даними поліції, легковик вилетів на протилежну смугу, на якій сталося зіткнення.

Водія легковика підозрюють у порушенні транспортної безпеки, завданні травм і злісному пияцтві за кермом.