У Фінляндії перекинувся мікроавтобус з іноземними збирачами ягід, 11 постраждалих
У Фінляндії в районі Південна Остработня сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса з іноземними збирачами ягід.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.
У мікроавтобусі, який на великій швидкості зіткнувся з легковиком, перебували 10 осіб і водій. Як повідомили, рятувальники пасажири мікроавтобуса були іноземними збирачами ягід.
За словами пожежника, одного чоловіка, який потрапив у пастку, довелося витягати з мікроавтобуса з допомогою спеціальної техніки.
Дві людини отримали серйозні травми і знаходяться в критичному стані. Решта дев'ять отримали легкі поранення.
ЗМІ повідомляють, що іноземці є громадянами Таїланду.
Згідно з попередніми даними поліції, легковик вилетів на протилежну смугу, на якій сталося зіткнення.
Водія легковика підозрюють у порушенні транспортної безпеки, завданні травм і злісному пияцтві за кермом.