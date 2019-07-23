В Финляндии перевернулся микроавтобус с иностранными сборщиками ягод, 11 пострадавших
В Финляндии в районе Южная Остработня произошла масштабная авария с участием микроавтобуса с иностранными сборщиками ягод.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.
В микроавтобусе, который на большой скорости столкнулся с легковым автомобилем, находились 10 человек и водитель. Как сообщили спасатели, пассажиры микроавтобуса были иностранными сборщиками ягод.
По словам пожарного, одного человека, оказавшегося в ловушке, пришлось извлекать из микроавтобуса с помощью специальной техники.
Два человека получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Остальные девять получили легкие ранения.
СМИ сообщают, что иностранцы являются гражданами Таиланда.
Согласно предварительным данным полиции, автомобиль вылетел на противоположную полосу, на которой произошло столкновение.
Водителя легковушки подозревают в нарушении транспортной безопасности, нанесении травм и злостном пьянстве за рулем.