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Греція: за рік після смертоносної пожежі вогонь палає у тому ж районі 

Вівторок, 23 липня 2019, 19:04

Лісова пожежа біля Афін загрожує будинкам через рік після смертельної пожежі, яка в тому ж районі забрала понад 100 життів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Пожежа вирує за межами портового міста Рафіна. Головну дорогу, яка веде до цього району, закрили для автомобілістів.

 

Пожежна служба у вівторок заявила, що три літаки скидають воду у районі пожежі та ще два вертольоти допомагають пожежникам боротися з вогнем. 

Рік тому лісова пожежа знищила прилеглий курорт Маті та інші приморські райони, зруйнувавши понад тисячу будинків. Понад сотня людей загинули у страшній пожежі.

Люди опинилися в пастці всередині своїх будинків або на вузьких вулицях, багато хто не зміг врятуватися через щільну забудову і забудовані виходи на узбережжя.

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Греція стихійні лиха
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