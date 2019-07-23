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Греция: через год после смертоносного пожара огонь пылает в том же районе

Вторник, 23 июля 2019, 19:04

Лесной пожар близ Афин угрожает домам через год после смертельного пожара, который в том же районе унес более 100 жизней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Пожар бушует за пределами портового города Рафина. Главную дорогу, которая ведет к этому району, закрыли для автомобилистов.

 

Пожарная служба во вторник заявила, что три самолета сбрасывают воду в районе пожара и еще два вертолета помогают пожарным бороться с огнем.

Год назад лесной пожар уничтожил прилегающий курорт Мати и другие приморские районы, разрушив более тысячи домов. Более сотни человек погибли в страшном пожаре.

Люди оказались в ловушке внутри своих домов или на узких улицах, многие не смогли спастись из-за плотной застройки и застроенных выходов на побережье.

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Греция стихийные бедствия
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