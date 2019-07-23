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Парламент Франции одобрил противоречивое торговое соглашение между ЕС и Канадой

Вторник, 23 июля 2019, 19:23

Верхняя палата парламента Франции во вторник одобрила крупную торговую сделку между ЕС и Канадой после бурных дебатов о ее влиянии на окружающую среду и демаршев некоторых членов партии власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время голосования в Национальной ассамблее 266 депутатов поддержали соглашение, которое отстаивал президент Эммануэль Макрон, а 213 голосовали против, в частности левые и правые.

Соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Канадой (CETA) вступило в силу на предварительной основе в сентябре 2017 года, но оно также должно быть одобрено каждой из стран-членов Европейского Союза для полного утверждения.

Документ теперь передадут в Сенат, а позже его подпишет президент Макрона.

Торговое соглашение устраняет пошлины почти на все товары и услуги между Канадой и Европой и привело к увеличению экспорта ЕС в Канаду на 15%, утверждают европейские чиновники.

Французское правительство отвергло опасения относительно влияния сделки на аграрный сектор и окружающую среду, заявив, что соглашение содержит гарантии и канадский импорт должен соответствовать строгим правилам ЕС.

Франция становится 14-й страной ЕС, которая ратифицировала документ.

Ранее заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что Рим не ратифицирует соглашение.

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Торговля Франция Канада
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