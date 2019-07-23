Держдеп США відреагував на результати виборів в Україні

Державний департамент США привітав український народ з мирним проведенням історичних парламентських виборів, які "дали чіткий результат та підкреслили відданість українців ідеалам демократії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві Держдепу США.

Читайте також У Німеччині розраховують на швидке формування уряду України після виборів

У заяві Держдеп привітав попередні висновки ОБСЄ про те, що вибори пройшли із дотриманням основних прав та свобод. Департамент заявив, що очікує на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо покращення виборчого процесу та їхню імплементацію.

"Ми працюватимемо з новим українським урядом та українським народом на шляху реформ, які критично важливі для забезпечення успіху України", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною в побудові сильної, успішної, демократичної країни у межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.