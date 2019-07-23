Госдеп США отреагировал на результаты выборов в Украине

Государственный департамент США поздравил украинский народ с мирным проведением исторических парламентских выборов, которые "дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Госдепа США.

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В заявлении Госдеп поздравил предварительные выводы ОБСЕ о том, что выборы прошли с соблюдением основных прав и свобод. Департамент заявил, что ожидает окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их имплементации.

"Мы будем работать с новым украинским правительством и украинским народом на пути реформ, которые критически важны для успешной Украины", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной в построении сильной, успешной, демократической страны в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.