Зеленский назначил советником "серого кардинала" МИД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы об увольнении и назначении обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником Президента Украины", - говорится в документе о назначении.

Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования - кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. Ведь по закону о люстрации Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.