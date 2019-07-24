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Зеленский назначил советником "серого кардинала" МИД времен Януковича

Среда, 24 июля 2019, 08:13

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие указы об увольнении и назначении обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником Президента Украины", - говорится в документе о назначении.

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Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

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Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования - кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. Ведь по закону о люстрации Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.

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