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У Туреччині в ДТП потрапив автобус з польськими туристами, 30 людей постраждали

Середа, 24 липня 2019, 09:57

Недалеко від міста Кемер в провінції Анталья на півдні Туреччини у вівторок потрапив в аварію автобус, в якому подорожували поляки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За словами речниці МЗС Польщі Еви Сувари, 30 польських громадян госпіталізували. Семеро людей все ще залишаються в лікарні, троє перебувають у важкому стані, однак їх життю нічого не загрожує.

Всього в автобусі перебували 38 поляків і одна резидентка Польщі.

ДТП сталася у вівторок близько 17.30 за місцевим часом на дорозі між Кумлукою і Кемером.

 

Водій автобуса раптово втратив контроль над транспортним засобом, який в результаті впав з 20-метрового схилу.

На місце було відправлено кілька підрозділів поліції, пожежників та швидкої допомоги.

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