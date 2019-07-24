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В Турции в ДТП попал автобус с польскими туристами, 30 человек пострадали

Среда, 24 июля 2019, 09:57

Недалеко от города Кемер в провинции Анталья на юге Турции во вторник попал в аварию автобус, в котором путешествовали поляки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По словам пресс-секретаря МИД Польши Эвы Сувари, 30 польских граждан госпитализировали. Семь человек все еще остаются в больнице, трое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.

Всего в автобусе находились 38 поляков и одна резидентка Польши.

 

ДТП произошло во вторник около 17.30 по местному времени на дороге между Кумлукою и Кемером.

Водитель автобуса внезапно потерял контроль над транспортным средством, который в результате упал с 20-метрового склона.

На место было отправлено несколько подразделений полиции, пожарных и скорой помощи.

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