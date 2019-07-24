У Стамбулі вилучили 270 млн фальшивих доларів
Середа, 24 липня 2019, 10:19
Турецька поліція вилучила у Стамбулі 271 млн 150 тисяч фальшивих американських доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DHA.
Спецоперація проходила в одній зі стамбульських друкарень. Поліцейські знайшли у будівлі таємні двері за електронною панеллю.
У таємній кімнаті друкувалися фальшиві долари, там же лежали пачки фальшивих грошей номіналом 50 і 100 доларів.
За даними турецької поліції, ця сума є рекордною в історії Туреччини. За фактом виготовлення фальшивих доларів затримали шість осіб.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua