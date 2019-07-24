У Стамбулі вилучили 270 млн фальшивих доларів

Турецька поліція вилучила у Стамбулі 271 млн 150 тисяч фальшивих американських доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DHA.

Спецоперація проходила в одній зі стамбульських друкарень. Поліцейські знайшли у будівлі таємні двері за електронною панеллю.

У таємній кімнаті друкувалися фальшиві долари, там же лежали пачки фальшивих грошей номіналом 50 і 100 доларів.

За даними турецької поліції, ця сума є рекордною в історії Туреччини. За фактом виготовлення фальшивих доларів затримали шість осіб.