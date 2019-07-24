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У Стамбулі вилучили 270 млн фальшивих доларів

Середа, 24 липня 2019, 10:19

Турецька поліція вилучила у Стамбулі 271 млн 150 тисяч фальшивих американських доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DHA.

Спецоперація проходила в одній зі стамбульських друкарень. Поліцейські знайшли у будівлі таємні двері за електронною панеллю.

 

У таємній кімнаті друкувалися фальшиві долари, там же лежали пачки фальшивих грошей номіналом 50 і 100 доларів.

За даними турецької поліції, ця сума є рекордною в історії Туреччини. За фактом виготовлення фальшивих доларів затримали шість осіб.

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кримінал Туреччина
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