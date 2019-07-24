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В Стамбуле изъяли 270 млн фальшивых долларов

Среда, 24 июля 2019, 10:19

Турецкая полиция изъяла в Стамбуле 271 150 000 фальшивых американских долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DHA.

Спецоперация проходила в одной из стамбульских типографий. Полицейские нашли в здании тайные двери за электронной панелью.

 

В тайной комнате печатались фальшивые доллары, там же лежали пачки фальшивых денег номиналом 50 и 100 долларов.

По данным турецкой полиции, эта сумма является рекордной в истории Турции. По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.

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