В Стамбуле изъяли 270 млн фальшивых долларов
Среда, 24 июля 2019, 10:19
Турецкая полиция изъяла в Стамбуле 271 150 000 фальшивых американских долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DHA.
Спецоперация проходила в одной из стамбульских типографий. Полицейские нашли в здании тайные двери за электронной панелью.
В тайной комнате печатались фальшивые доллары, там же лежали пачки фальшивых денег номиналом 50 и 100 долларов.
По данным турецкой полиции, эта сумма является рекордной в истории Турции. По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.
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