В Стамбуле изъяли 270 млн фальшивых долларов

Турецкая полиция изъяла в Стамбуле 271 150 000 фальшивых американских долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DHA.

Спецоперация проходила в одной из стамбульских типографий. Полицейские нашли в здании тайные двери за электронной панелью.

В тайной комнате печатались фальшивые доллары, там же лежали пачки фальшивых денег номиналом 50 и 100 долларов.

По данным турецкой полиции, эта сумма является рекордной в истории Турции. По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.