Експрем’єра Косова допитують у суді в Гаазі

Колишній прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай прибув для допиту до спеціального суду, який розслідує ймовірні військові злочини, вчинені бойовиками-сепаратистами з визвольної армії Косова два десятиліття тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У середу вранці Харадінай увійшов в офіс спец палати по Косову, не зупинившись, щоб поговорити з журналістами, які зібралися біля будівлі суду в Гаазі.

Харадінай подав у відставку з поста прем'єр-міністра тиждень тому перед допитом у суді, який розглядає злочини проти етнічних сербів, імовірно вчинені під час та після Косовської війни 1998-99 років.

Під час війни Косово було сербською провінцією, а Харадінай - головним командиром сепаратистських сил.

Суд, який є частиною судової системи Косово, відмовляється коментувати допит Харадіная.