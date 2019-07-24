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Експрем’єра Косова допитують у суді в Гаазі

Середа, 24 липня 2019, 12:40

Колишній прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай прибув для допиту до спеціального суду, який розслідує ймовірні військові злочини, вчинені бойовиками-сепаратистами з визвольної армії Косова два десятиліття тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У середу вранці Харадінай увійшов в офіс спец палати по Косову, не зупинившись, щоб поговорити з журналістами, які зібралися біля будівлі суду в Гаазі.

Харадінай подав у відставку з поста прем'єр-міністра тиждень тому перед допитом у суді, який розглядає злочини проти етнічних сербів, імовірно вчинені під час та після Косовської війни 1998-99 років.

Під час війни Косово було сербською провінцією, а Харадінай - головним командиром сепаратистських сил.

Суд, який є частиною судової системи Косово, відмовляється коментувати допит Харадіная.

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