Экс-премьера Косова допрашивают в суде в Гааге

Бывший премьер-министр Косова Рамуш Харадинай прибыл для допроса в специальный суд, который расследует возможные военные преступления, совершенные боевиками-сепаратистами из освободительной армии Косова два десятилетия назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В среду утром Харадинай вошел в офис спецпалаты по Косову, не остановившись, чтобы поговорить с журналистами, собравшихся у здания суда в Гааге.

Харадинай подал в отставку с поста премьер-министра неделю назад перед допросом в суде, который рассматривает преступления против этнических сербов, вероятно совершенные во время и после Косовской войны 1998-99 годов.

Во время войны Косово было сербской провинцией, а Харадинай - главным командиром сепаратистских сил.

Суд, который является частью судебной системы Косова, отказывается комментировать допрос Харадиная.