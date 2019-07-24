Німеччина закликала розслідувати убивство ЛГБТ-активістки у Санкт-Петербурзі

МЗС Німеччини висловило стурбованість вбивством у Санкт-Петербурзі російської активістки Єлени Григор'євої, яка боролася за права ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми дуже стурбовані в світлі обставин її смерті", - заявив представник МЗС ФРН в Берліні в середу, 24 липня.

Він нагадав про необхідність вичерпного прояснення ситуації.

За його словами, Росії слід забезпечити неупереджене розслідування у всіх напрямках.

Зокрема, Німеччину цікавить, чи пов'язаний злочин з діяльністю Григор'євої щодо відстоювання прав представників ЛГБТ-спільноти.

Тіло активістки з ножовими пораненнями і слідами удушення було знайдено недалеко від її будинку в Санкт-Петербурзі 21 липня. Останнім часом Григор'євій неодноразово погрожували вбивством, заявила її адвокат Ксенія Михайлова. Слідство поки не називає підозрюваних. Перевіряються різні версії, включаючи побутову.