Зміна влади у Британії: троє міністрів подали у відставку

Троє британських міністрів заявили про відставку у день, коли Борис Джонсон стане новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

З посад ідуть, як і обіцяли раніше, міністр юстиції Девід Гок, міністр фінансів Філіп Хеммонд і міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

У середу Борис Джонсон почне процес формування свого уряду, після того, як офіційно змінить Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

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Відставка трьох міністрів позбавить Джонсона можливості зняти їх з посад як найбільш непримиренних опонентів Brexit без угоди.

Джонсон наполягає, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня, навіть якщо парламент не схвалить відповідну угоду і доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу.

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