Трамп похвалив майбутнього прем'єра Британії: це "британський Трамп"

Президент США Дональд Трамп у вівторок схвально відгукнувся про обрання Бориса Джонсона лідером британської Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми маємо дійсно добру людину. Він тепер стане прем'єр-міністром Великої Британії, Борис Джонсон", - сказав Трамп.

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"Добрий чоловік. Він міцний і розумний. Його називають "британський Трамп". Вони називають його "британським Трампом", і є люди, які кажуть, що це добре", - продовжив президент.

"Мене люблять там. Це те, чого вони хотіли. Це те, що їм потрібно. Це те, що їм потрібно. Він зробить це. Борис хороший. Він зробить добру роботу", - додав Трамп.

Нагадаємо, тисячі людей протестували у червні у центрі Лондона проти державного візиту Трампа в Британію.

Трамп, незважаючи на протести, сказав, що його люблять у Британії. Він сказав, що є ближчим до Британії, ніж будь-який інший американський лідер, посилаючись на шотландські корені своєї матері і два поля для гольфу, якими він володіє в країні.

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