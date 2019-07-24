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Смена власти в Британии: трое министров подали в отставку

Среда, 24 июля 2019, 16:16

Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

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С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того как официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.

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Отставка трех министров лишит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

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Brexit Великобритания
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