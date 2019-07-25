Зеленський і новий прем’єр Британії можуть зустрітись після Brexit – посол

Українська сторона працюватиме над організацією зустрічі нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського після завершення процедури Brexit.

Про це посол України у Британії Наталія Галібаренко розповіла в ефірі "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

"Ми завжди у відносинах дипломатів із Заходом воювали з таким "комплексом втоми". От коли вони втомлені від нас, а ми все одно продовжуємо просувати український порядок денний. Ми не будемо збавляти обороти. Україна – це одна з найважливіших країн зараз на європейському континенті. Будемо продовжувати політику, щоб Велика Британія залишалася нашим союзником. Для того треба робити налагодження особистих контактів між прем’єр-міністром Великої Британії і президентом України", - заявила вона.

"Ми об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Brexit до 31 жовтня, але після того моменту робитиметься все, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами", - наголосила Галібаренко.

Вона зазначила, що для Бориса Джонсона Україна – не чужа країна.

"Він знає про всю нашу специфіку, про збройний конфлікт із росіянами, про анексію Криму. І завжди ми могли розраховувати на його підтримку", - заявила вона.

За словами дипломата, обрання на високу посаду Бориса Джонсона є відповіддю британців на основне питання: як і коли буде організовано Brexit після того, як вже минуло три роки після референдуму.