Зеленский и новый премьер Британии могут встретиться после Brexit – посол

Украинская сторона будет работать над организацией встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского после завершения процедуры Brexit.

Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала в эфире "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

"Мы всегда в отношениях дипломатов с Западом воевали с таким "комплексом усталости". Вот когда они устали от нас, а мы все равно продолжаем продвигать украинскую повестку дня. Мы не будем сбавлять обороты. Украина - это одна из важнейших стран сейчас на европейском континенте. Будем продолжать политику, чтобы Великобритания оставалась нашим союзником. Для этого нужно налаживать личные контакты между премьер-министром Великобритании и президентом Украины", - заявила она.

"Мы объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после этого будем делать все, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - отметила Галибаренко.

Она отметила, что для Бориса Джонсона Украина - не чужая страна.

"Он знает о всей нашей специфике, о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма. И мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - заявила она.

По словам дипломата, избрание на высокую должность Бориса Джонсона – это ответ британцев на основной вопрос: как и когда будет организован Brexit после того, как прошло три года после референдума.