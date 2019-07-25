Єврокомісія звертається до Суду ЄС через угорський закон "Стоп Сорос"

Європейська комісія вирішила звернутися до Суду ЄС у зв'язку з прийнятим в Угорщині законодавством, яке криміналізує діяльність на підтримку клопотань про надання притулку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті ЄК.

У липні 2018 року Єврокомісія направила Угорщині офіційне повідомлення щодо так званого законодавства "Стоп Сорос", яке криміналізує діяльність на підтримку клопотань про надання притулку і посвідок на проживання і додатково обмежує право клопотати про надання притулку.

Проаналізувавши відповідь угорської влади, Комісія прийшла до висновку, що більшість порушених проблем досі не вирішені, і вирішила звернутися до Суду ЄС, так як вважає, що угорське законодавство несумісне з законодавством ЄС.

Комісія також вирішила направити Угорщини офіційне повідомлення про ненадання продовольства особам, що очікують, які містяться в угорських транзитних зонах на кордоні з Сербією.