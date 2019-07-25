Еврокомиссия обращается в Суд ЕС из-за венгерского закона "Стоп Сорос"

Европейская комиссия решила обратиться в Суд ЕС в связи с принятым в Венгрии законодательством, которое криминализирует деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

В июле 2018 года Еврокомиссия направила Венгрии официальное сообщение о так называемом законодательстве "Стоп Сорос", которое криминализирует деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища и вида на жительство и дополнительно ограничивает право ходатайствовать о предоставлении убежища.

Проанализировав ответ венгерских властей, Комиссия пришла к выводу, что большинство затронутых проблем до сих пор не решены, и решила обратиться в Суд ЕС, так как считает, что венгерское законодательство несовместимо с законодательством ЕС.

Комиссия также решила направить Венгрии официальное сообщение о непредоставлении продовольствия лицам, ожидающим, содержащиеся в венгерских транзитных зонах на границе с Сербией.