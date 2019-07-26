У Латвії стурбовані питанням поглибленої інтеграції РФ і Білорусі

Латвія стурбована ситуацією в Україні і питанням поглибленої інтеграції РФ і Білорусі.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич в інтерв’ю білоруському портал Tut.by.

"Нас і наших білоруських партнерів хвилює ситуація в Україні. І, звичайно, питання, як розвиваються російсько-білоруські відносини, особливо питання поглибленої інтеграції…" - зазначив він.

За словами Ринкевича, Латвія спостерігає за цим процесом.

"Ми вважаємо, що він повинен бути в руках наших білоруських партнерів. Ми б не хотіли бачити якісь примусові заходи економічного порядку або інші. Ми бачили, що сталося в інших державах, коли починається примус" - сказав міністр.

"Ми розуміємо, що Білорусь не збирається вступати в Євросоюз в осяжному і, я думаю, навіть досить далекому майбутньому. Але ми вважаємо, що є можливість вибудовувати хороший діалог і вирішувати питання, які цікаві і вам, і нам" - додав Ринкевич.