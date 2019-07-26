В Латвии обеспокоены вопросом углубленной интеграции РФ и Беларуси

Латвия обеспокоена ситуацией в Украине и вопросом углубленной интеграции РФ и Беларуси.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью белорусскому портал Tut.by.

"Нас и наших белорусских партнеров волнует ситуация в Украине. И, конечно, вопрос, как развиваются российско-белорусские отношения, особенно вопросы углубленной интеграции", - отметил он.

По словам Ринкевича, Латвия наблюдает за этим процессом.

"Мы считаем, что он должен быть в руках наших белорусских партнеров. Мы бы не хотели видеть какие-то принудительные меры экономического порядка или другие. Мы видели, что произошло в других государствах, когда начинается принуждение", - сказал министр.

"Мы понимаем, что Беларусь не собирается вступать в Евросоюз в обозримом и, я думаю, даже достаточно далеком будущем. Но мы считаем, что есть возможность выстраивать хороший диалог и решать вопросы, которые интересны и вам, и нам", - добавил Ринкевич.