Посол ЄС: однопартійна більшість несе не тільки позитиви, а й ризики

В Євросоюзі сподіваються, що однопартійна більшість у Верховній раді зможе прискорити процес проведення реформ в Україні.

Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми сподіваємося, що це – можливість прискорити процес реформ. Що законопроєкти, запропоновані Кабміном, більше не застрягатимуть у Раді. Я свідомий того, що однопартійна більшість несе не тільки позитиви, а також означає ризики, але ми маємо сподіватися, що нове керівництво держави – мудрі люди, які використають цю більшість заради позитиву", - сказав Мінгареллі.

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Він також зазначив, що несправедливо говорити про "узурпацію влади", адже вибори були чесними і демократичними.

"Те, що "Слуга народу" має більшість, відображає волю українських громадян. Водночас ми сподіваємося, що нова більшість, по-перше, братиме до уваги також думку опозиції, а по-друге – використовуватиме свою владу з доброю метою, а саме для прискорення реформ", - додав посол.

Мінгареллі підкреслив, що за останні роки в Україні відбулося чимало змін на краще в політичній, економічній і соціальній сферах.

"Відбулися дійсно вагомі реформи. Але в той самий час переважна більшість громадян продовжують жити у дуже непростих умовах. Ці люди не відчули впливу реформ на своє повсякденне життя. І саме це, на мою думку, пояснює, чому люди хотіли позбутися попереднього політичного класу", - сказав він.

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