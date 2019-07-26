В Британии кремлевский телеканал RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Ofcom.
"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.
Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.
"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - говорится в сообщении.
В Ofcom также отметили, что после указанных дат нарушений беспристрастности по RT не зафиксировано.
Напомним, что именно на RT, ранее известном как Russia Today, вышло интервью с двумя мужчинами, которых подозревают в отравлении Скрипалей.
В интервью они назвали себя Александр Петров и Руслан Боширов, утверждали, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор" и его шпиль высотой 123 метра.
Впоследствии было доказано, что Петров и Боширов (настоящие фамилии Чепига и Мишкин) работают на ГРУ РФ, а само интервью стало предметом насмешек и многочисленных мемов.