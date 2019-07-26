Юнкер і Джонсон обмінялися телефонами, але про Brexit не домовилися

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в телефонній розмові з британським прем’єром Борисом Джонсоном заявив, що умови угоди про Brexit не переглядатимуть.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Єврокомісії Наташа Берто на пресконференції у Брюсселі.

"Президент Юнкер підкреслив, що Єврокомісія залишається відкритою для перегляду політичної декларації, відповідно до рішення лідерів 27 країн ЄС, прийнятого на зустрічі раніше цього року", - сказала Берто.

Вона також зазначила, що Єврокомісія найближчими тижнями готова працювати з британською стороною і детально розглянути їхні пропозиції.

"Президент Юнкер повторив, що Комісія залишається доступною протягом найближчих тижнів, якщо Велика Британія захоче провести переговори та уточнити свою позицію більш детально", - сказала Берто.

"Вони обмінялися номерами мобільних телефонів і домовилися залишатися на зв’язку", - додала речниця.

Нагадаємо, Джонсон у першому на посту прем’єра виступі в парламент сказаві, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку. "Бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє назвав вимогу Джонсона неприйнятною.