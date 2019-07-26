Юнкер и Джонсон обменялись телефонами, но о Brexit не договорились

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что условия соглашения о Brexit пересматриваться не будут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто на пресс-конференции в Брюсселе

"Президент Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия остается открытой для пересмотра политической декларации, в соответствии с решением лидеров 27 стран ЕС, принятым на встрече ранее в этом году", - сказала Берто.

Она также отметила, что Еврокомиссия в ближайшие недели готова работать с британской стороной и подробно рассмотреть их предложения.

"Президент Юнкер повторил, что Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Великобритания захочет провести переговоры и уточнить свою позицию более подробно", - сказала Берто.

"Они обменялись номерами мобильных телефонов и договорились оставаться на связи", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, Джонсон в первом на посту премьера выступлении в парламент сказал, что из соглашению о Brexit необходимо исключить спорный механизм "бэкстоп" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. "Бэкстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

В ответ главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал требование Джонсона неприемлемым.