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Юнкер и Джонсон обменялись телефонами, но о Brexit не договорились

Пятница, 26 июля 2019, 13:23

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что условия соглашения о Brexit пересматриваться не будут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто на пресс-конференции в Брюсселе

"Президент Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия остается открытой для пересмотра политической декларации, в соответствии с решением лидеров 27 стран ЕС, принятым на встрече ранее в этом году", - сказала Берто.

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Она также отметила, что Еврокомиссия в ближайшие недели готова работать с британской стороной и подробно рассмотреть их предложения.

"Президент Юнкер повторил, что Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Великобритания захочет провести переговоры и уточнить свою позицию более подробно", - сказала Берто.

"Они обменялись номерами мобильных телефонов и договорились оставаться на связи", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, Джонсон в первом на посту премьера выступлении в парламент сказал, что из соглашению о Brexit необходимо исключить спорный механизм "бэкстоп" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. "Бэкстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

В ответ главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал требование Джонсона неприемлемым.

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